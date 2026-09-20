Petugas Damkar Evakuasi 53 Orang yang Sempat Terjebak Kebakaran Apartemen Teluk Intan

jpnn.com, JAKARTA - Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengevakuasi 53 orang yang terjebak di dalam kamar saat terjadi kebakaran di Apartemen Teluk Intan Jalan Teluk Intan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan pada Minggu malam.

“Objek yang terbakar adalah panel listrik di lantai 8 lalu api menjalar ke lantai 5 lantai 6, Lantai 7, lantai 9, dan lantai 10 apartemen tersebut,” kata Kasiops Gulkarmat Gatot Sulaeman di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan pemadaman telah berhasil dilaksanakan dalam keadaan aman dan petugas mengevakuasi 53 orang yang terjebak dalam bangunan yang dievakuasi keadaan selamat.

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Mereka yang dievakuasi adalah 21 orang pria dan 24 perempuan dewasa serta tujuh anak-anak dan satu orang lansia.

“Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik dan dugaan kerugian ditaksir mencapai Rp1,5 miliar,” kata dia.

Dia mengatakan berdasarkan keterangan saksi kebakaran berawal dari korsleting listrik di panel listrik yang ada lantai 8. Pengelola apartemen telah berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan tapi belum berhasil.

Api menjalar dari lantai 7 ke sejumlah lantai seperti lantai 5, 6, 7,9 dan 10.

Warga setempat yang melihat asap tebal dan menghubungi damkar untuk memadamkan api tersebut.