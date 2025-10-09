Petugas Dishub Kota Semarang Dapat Sanksi SP1 Gegara Kedapatan Main Game Online
jpnn.com, SEMARANG - Seorang petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang kedapatan bermain game online saat bertugas di pos pemantauan truk kawasan BSB City, Kecamatan Mijen.
Aksi itu viral setelah fotonya beredar di media sosial, memperlihatkan dua petugas berseragam Dishub, satu duduk bermain game online, satu lainnya berdiri sambil memegang ponsel.
Kepala Bidang Pengendalian dan Penertiban Dishub Kota Semarang Dody Febriyanto menyebut telah memanggil dan memeriksa petugas yang bersangkutan.
“Sudah kami cek dan konfirmasi ke yang bersangkutan. Dia mengakui memang sedang memegang HP setelah salat magrib, sekitar pukul 18.15. Katanya waktu itu sedang istirahat,” ujar Dody, Rabu (8/10).
Meski demikian, Dody menyatakan bahwa perilaku tersebut tetap dianggap tidak pantas dilakukan di area kerja. Akhirnya, pihaknya menjatuhkan sanksi tegas.
“Yang bersangkutan kami tarik jadi staf. Kami beri teguran dan surat peringatan (SP) satu agar tidak mengulangi lagi,” katanya.
Dody menjelaskan saat kejadian ada dua petugas berjaga di pos tersebut. Namun hanya satu yang tampak jelas dalam foto sedang bermain game online.
“Yang satunya kami tanya juga, apakah ikut mainan HP. Dia bilang tidak. Kebetulan dua-duanya memang sedang pegang HP, tetapi yang tampak mencolok itu yang main game,” ujarnya.
Teguran dan SP1 diterima petugas Dishub Kota Semarang yang kedapatan main game online di Pos BSB City.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BNPT: Ada Upaya Sistematis Kelompok Radikal Merekrut Anak Muda Lewat Game Online
- Istana Akan Berikan Sanksi ke SPPG yang Bikin Siswa Keracunan MBG
- Nekat Bawa Kendaraan Pribadi di Hari Rabu, ASN Bakal Kena Sanksi
- Gravity Game Link Akan Merilis Dragonica Origin Pekan Depan, Catat Tanggalnya
- Kementan Bakal Sanksi Oknum Penjual Ayam yang Berani Nakal di Pasar
- Cemari Sungai Citarum, PT Pindo Deli 1 Terancam Kena Sanksi