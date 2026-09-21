Petugas KAI Pergoki Pencuri Kabel di Stasiun Kampung Bandan
jpnn.com - Petugas pengamanan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero Daerah Operasi 1 Jakarta menggagalkan upaya pencurian kabel bonding di jalur 2 sepur simpan Stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara, Minggu (20/9/2026) sekitar pukul 00.30 WIB.
Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo mengatakan seorang terduga pelaku diamankan bersama barang bukti berupa sembilan kabel bonding.
Kejadian bermula ketika petugas pengamanan yang sedang melaksanakan patroli rutin menerima informasi mengenai adanya aktivitas mencurigakan di sekitar area jalur kereta api.
"Petugas kemudian melakukan penyisiran dan menemukan seorang pria yang diduga sedang melakukan pelepasan kabel bonding pada prasarana perkeretaapian," kata dia, Minggu.
Petugas lalu mengamankan terduga pelaku dan membawanya ke Pos Pengamanan Stasiun Kampung Bandan untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan awal.
Pihak KAI lalu berkoordinasi dengan kepala stasiun, unit pengamanan, serta unit teknis terkait untuk memastikan kondisi prasarana tetap aman dan melakukan pemeriksaan terhadap komponen yang berada di lokasi kejadian.
"Patroli secara rutin terus kami lakukan di area stasiun, jalur, dan aset perkeretaapian. Ketika terdapat informasi mengenai aktivitas mencurigakan, petugas segera melakukan pengecekan dan pengamanan untuk mencegah terjadinya pencurian maupun kerusakan prasarana," tutur Franoto
Adapun kabel bonding merupakan salah satu komponen yang berfungsi mendukung sistem kelistrikan dan persinyalan perkeretaapian.
Petugas pengamanan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero menggagalkan pencurian kabel bonding di jalur 2 sepur simpan Stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara.
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