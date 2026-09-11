Petugas Kantongi Ciri-Ciri Anggota KKB Pelaku Penembakan 3 ASN

jpnn.com, JAYAPURA - Satgas Operasi Damai Cartenz (ODC) mengaku telah mengantongi ciri anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pelaku penembakan yang menewaskan tiga ASN di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya.

Kasatgas Humas ODC Kombes Yusuf Sutejo mengatakan saat ini para pelaku dalam pengejaran.

"Ciri-ciri para pelaku sudah dikantongi dan kini dalam pengejaran," katanya di Jayapura, Jumat.

Dia mengatakan penembakan terjadi Rabu (9/9), saat rombongan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya dalam perjalanan kembali setelah melakukan penyerahan bantuan pangan ke Kampung Kimbim, Distrik Asologaima.

Saat melintas Distrik Muliama, KKB mengadang mereka dan menembak tiga ASN hingga meninggal.

Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), ditemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa penembakan tersebut, seperti tiga selongsong peluru yakni dua berukuran 5,56 milimeter, yang merupakan amunisi dari senjata api laras panjang dan satu selongsong kaliber 9 milimeter, yang diduga berasal dari senjata api laras pendek.

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Dari keterangan saksi terungkap pelaku penyerangan dan penembakan berjumlah delapan orang, dua di antaranya membawa dua pucuk senjata api laras panjang.

"Pengejaran terhadap KKB pelaku penembakan terus dilakukan sekaligus penegakan hukum," kata Kasatgas Humas ODC Kombes Yusuf Sutejo.