Petugas Lapas Banceuy Sigap, Gagalkan Penyelundupan Sabu-Sabu 8,97 Gram Dalam Ikat Rambut Pengunjung

jpnn.com - BANDUNG - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banceuy Bandung mengagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu 8,97 gram bruto yang disembunyikan di dalam ikat rambut pengunjung. Sabu-sabu itu diduga hendak dibawa masuk ke lapas oleh seorang wanita pengunjung saat jam kunjungan warga binaan pada Selasa (27/10).

Kepala Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung Eris Ramdani mengatakan kejadian ini berawal saat dua orang pengunjung wanita, EW dan MM, hendak mengunjungi salah satu warga binaan pemasyarakatan (WBP) berinisial IP.

Sesuai prosedur deteksi dini, petugas di area pemeriksaan melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan secara menyeluruh.

"Petugas melakukan penggeledahan badan dan barang secara teliti sesuai SOP (standar operasional prosedur) yang berlaku untuk mencegah masuknya barang terlarang ke dalam lapas," kata Eris dalam keterangannya.

Saat melakukan penggeledahan terhadap MM, petugas menemukan kejanggalan pada aksesori ikat rambut yang dibawa pengunjung tersebut.

Setelah diperiksa lebih lanjut, di dalam ikat rambut terdapat bungkusan berisi kristal putih diduga sabu-sabu yang sengaja dijahit rapi untuk mengelabui pengawasan.

Petugas langsung mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 8,97 gram bruto beserta pengunjung yang bersangkutan. Pihak Lapas Banceuy juga melakukan pendalaman terhadap WBP IP untuk menyelidiki keterlibatannya dalam upaya penyelundupan ini.

Temuan tersebut kini telah dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum untuk penanganan dan proses penyelidikan lebih lanjut.