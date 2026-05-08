Petugas Lapas Jelekong Gagalkan Penyelundupan Narkoba Disembunyikan di Vagina
jpnn.com, BANDUNG - Upaya penyelundupan narkoba ke Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung atau Jelekong Bandung berhasil digagalkan petugas, Kamis (7/5/2026).
Seorang perempuan berinisial S diamankan setelah diduga menyelundupkan narkoba yang disembunyikan di alat kelaminnya untuk diserahkan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) berinisial A.
Kalapas Narkotika Kelas IIA Bandung Sopiana mengatakan peristiwa itu terungkap seusai S melakukan kunjungan terhadap A pada pukul 11.30 WIB.
"S mengunjungi A pukul 11.30 WIB, S ini menyelundupkan narkoba di alat kemaluannya (vagina). Usai menyerahkan narkoba, S langsung pergi keluar lapas. Saat A mau kembali ke kamar blok hunian, prosedurnya dilakukan pemeriksaan kembali oleh petugas jaga dan ditemukan paket narkoba," kata Sopian dalam keterangannya, Jumat (8/5).
Dia menjelaskan petugas sebenarnya sudah melakukan pemeriksaan ketat sejak pengunjung memasuki area lapas.
Namun, keterbatasan alat membuat pemeriksaan pada bagian tertentu tidak dapat dilakukan secara maksimal.
"Kami melakukan pemeriksaan maksimal di pintu masuk P2U dan ruang pemeriksaan barang dan badan. Petugas yang jeli melihat gerak gerik S dan dilakukan pengamatan maksimal. Pemeriksaan dari mulai badan dan barang bawaan sudah dilakukan, tetapi untuk mengecek bagian alat kemaluan kami akui kami keterbatasan alat untuk mendeteksi hal tersebut," ungkapnya.
"Namun, bukan berarti petugas Lapas lengah dan terkecoh," sambungnya.
Petugas Lapas Jelekong menggagalkan upaya penyelundupan paket narkoba yang disembunyikan di area vagina oleh pengunjung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pencucian Uang, Mantan Kasat Narkoba Ini Dibawa ke Bareskrim Polri
- Mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota Diboyong ke Bareskrim
- Polisi Obrak-Abrik Kampung Narkoba di Pekanbaru, BB Ditemukan dalam Timbunan Pasir
- Pasutri Punya 5 Anak Ini Dihukum Penjara Gegara Narkoba
- Pihak Ammar Zoni Ajukan Peninjauan Kembali, Kuasa Hukum Ungkap Alasannya
- Polda Riau Sikat Peredaran Narkoba, Ribuan Tersangka Ditangkap, 1 Ton Lebih BB Disita