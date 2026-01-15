Petugas MBG Diangkat PPPK Penuh Waktu, Guru Honorer Belasan Tahun Hanya Paruh Waktu, Tidak Adil!
jpnn.com, JAKARTA - Petugas MBG alias Makan Bergizi Gratis diangkat PPPK. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 17 Perpres Nomor 115 Tahun 2025, yang menyebutkan bahwa pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa diangkat sebagai PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kebijakan tersebut mengundang reaksi kalangan honorer maupun ASN PPPK.
Mereka menilai kebijakan tersebut tidak adil karena begitu mudahnya petugas MBG jadi ASN PPPK penuh waktu.
"Kebijakan macam apa ini, petugas MBG diangkat PPPK, sedangkan kami guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik) yang mengabdi belasan hingga puluhan tahun hanya jadi tenaga paruh waktu," kata Ketum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika kepada JPNN, Kamis (15/1).
Dia menilai pengangkatan pegawai SPPG yang merupakan petugas MBG sangat tidak adil. Presiden Prabowo Subianto pun diminta jangan berat sebelah.
Jangan karena MBG yang merupakan program politik Presiden Prabowo lantas mengangkangi keadilan.
Guru dan tendik merupakan bagian penting di sektor pendidikan dalam menciptakan generasi unggul.
"Selama program MBG berjalan, guru dan tendik juga ikut membagikan makanannya. Kok kami malah diangkat jadi PPPK paruh waktu," cetusnya.
Petugas MBG diangkat PPPK penuh waktu, Ketum Aliansi R2 R3 protes karena honorer belasan tahun bekerja malah dijadikan paruh waktu
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Soal Wacana Pegawai SPPG jadi PPPK, BKD Jabar Tunggu Arahan
- Bupati Dedi Irawan: PPPK Paruh Waktu Dikembalikan ke Tempat Kerja Semula
- 5 Berita Terpopuler: SK Kontrak Kerja PPPK Hingga BUP Ditarik, Pemutusan Kontrak PPPK Berpotensi Memicu Gejolak, Catat Ya!
- Keputusan Penting untuk PPPK Paruh Waktu, Kembali ke Tempat Awal
- Bismillah, Gaji Guru PPPK Paruh Waktu 2026 Naik 87,5%
- Bupati Aep: Insyaallah Honorarium Guru PPPK Paruh Waktu Tahun Ini Mengalami Kenaikan