Peugeot Django 150 Cafe Racer Mengaspal di Indonesia, Harga Rp 75 Juta

jpnn.com, JAKARTA - PT. Permata Otomotif Indonesia (POI) meramaikan segmen skuter premium dengan menghadirkan varian terbaru Peugeot Django 150 Café Racer.

Model bukan sekadar penyegaran, melainkan edisi spesial menandai satu dekade lini Django yang selama ini dikenal dengan gaya neo-retro khas Eropa.

Aura klasik tetap dipertahankan, tetapi sentuhan sporty dibuat lebih tegas.

Baca Juga: Dealer Flagship Peugeot Motorcycles Hadir di Cilandak Barat

Mulai dari penggunaan wind deflector, jok single seat bergaya café racer, hingga desain fender yang lebih agresif.

Peugeot Motorcycles memastikan Django tak hanya fungsional, tetapi juga punya nilai gaya.

Komisaris PT. Permata Otomotif Indonesia, Haryanto Damanik, menegaskan bahwa varian baru dirancang untuk pengendara yang ingin tampil beda tanpa mengorbankan kenyamanan.

Baca Juga: Peugeot Django Shadow Hadir dengan Warna dan Desain Baru

"Django Café Racer tetap mengedepankan ergonomi berkendara yang santai khas skuter, tetapi dibalut performa yang efisien," kata Haryanto saat peluncuran di Jakarta, Selasa (5/5).

Dari sisi teknis, skuter premium itu dibekali mesin 150cc satu silinder, 4-tak injeksi.