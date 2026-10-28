Peugeot Django Evo Mengaspal di Indonesia: Nostalgia Eropa yang Lebih Muda

jpnn.com, JAKARTA - Buat sebagian orang, skuter matik kelas premium bukan cuma soal alat transportasi dari titik A ke titik B.

Ini soal gaya hidup, selera, dan nostalgia yang dibungkus dengan selera modern.

Karakter itulah yang coba dihidupkan kembali oleh PT. Permata Otomotif Indonesia (POI) saat memperkenalkan Peugeot Django Evo 125.

Langkah itu terasa seperti melepas kerinduan lama. Merek asal Prancis ini sebenarnya punya jejak sejarah yang manis di Indonesia.

Anak 80-an mungkin masih ingat dengan moped Bhama Peugeot atau seri 103 yang sempat berseliweran di jalanan tanah air.

"Kini, Django Evo hadir membawa napas baru—lebih modern dan kontemporer, tanpa kehilangan sentuhan gaya khas Eropa yang ikonis," jelas Managing Director Peugeot Motorcycle Indonesia Erlangga Djojosputro, di Jakarta, Rabu (28/10).

Tampil Beda Tanpa Menghilangkan Identitas

Django Evo diposisikan untuk melengkapi jajaran saudaranya yang sudah lebih dahulu dikenal, seperti Classic, Sport, dan Cafe Racer.