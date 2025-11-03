Pevita Pearce Bersinar di JFW 2026 dengan Gaya Rambut Inspiratif

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Pevita Pearce menyoroti pentingnya rambut sebagai bagian dari ekspresi diri dalam setiap momen kehidupan.

Hal tersebut diungkapkan Pevita dalam perhelatan jumpa pers fashion show TRESemmé bertajuk Your Day, Your Runway di Jakarta Fashion Week (JFW) 2026.

"Setiap aktivitas punya kebutuhan dan tuntutan gaya yang berbeda, dari kerja, hangout, sampai traveling, bagiku penampilan rambut selalu menjadi bagian penting untuk menonjolkan karakter dan menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya di setiap momen," ujar Pevita Pearce di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Pevita menambahkan TRESemmé telah membantunya menciptakan berbagai gaya rambut tanpa khawatir rambut rusak.

Melalui penampilannya di JFW 2026, dia ingin menginspirasi perempuan Indonesia agar berani tampil stand out dan mengekspresikan diri tanpa batas dengan gaya rambut relevan dalam berbagai aktivitas.

"Jadi, aku siap tampil anything but ordinary di setiap momen," katanya tegas.

Shakina Dharma, selaku Demand Generation Lead for Premium Hair & Innovation Unilever Indonesia, menjelaskan kehadiran TRESemmé di JFW 2026 untuk memperlihatkan bahwa fesyen bentuk ekspresi diri.

Lebih lanjut, Shakina menegaskan rambut yang membingkai karakter wajah bagian dari faktor penting yang mampu menyatukan keseluruhan penampilan dan memperkuat fashion statement.