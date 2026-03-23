Pevita Pearce Nikmati Momen Lebaran Bareng Suami di Malaysia
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Pevita Pearce merayakan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah bersama sang suami, Mirzan Meer, di Malaysia.
Momen Lebaran tersebut dibagikan Pevita melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengunggah sejumlah potret kebersamaan dengan keluarga sang suami di kampung halaman Mirzan.
Dalam unggahan itu, Pevita menandai lokasi di Penang, Malaysia, yang menjadi tempat perayaan Idulfitri tahun ini.
Salah satu foto yang dibagikan memperlihatkan momen usai pelaksanaan salat Id bersama keluarga besar Mirzan.
Suasana hangat dan kebersamaan tampak mewarnai perayaan tersebut.
Pevita dan Mirzan juga tampil serasi mengenakan busana bernuansa biru, menambah kesan harmonis dalam momen Lebaran bersama keluarga.
Dalam keterangan unggahannya, Pevita menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada para pengikutnya di media sosial.
“Selamat Hari Raya Idulfitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua kembali fitri, hati lebih ringan, dan langkah lebih baik. Selamat berketupat, bersoto, dan ber-euforia bersama orang-orang tersayang,” tulisnya, dikutip Sabtu (21/3).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Nikita Mirzani Lebaran di Rutan, Pelukan Anak Jadi Obat Rindu
- Salat Id di Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, Gubernur Herman Deru Tekankan Nilai Kebersamaan dan Kepedulian
- Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Pos Terpadu Pengamanan Mudik Lebaran 2026 di Medan
- Hari Kedua Lebaran, 175 Ribu Tiket Kereta Cepat Whoosh Ludes
- Polri: Tak Ada Kejadian Menonjol Ganggu Stabilitas Kamtibmas Selama Lebaran 2026
- Lucinta Luna Salat Id di Korea, Penampilannya Bikin Publik Kaget