Pevita Pearce Yakin Pria Ini Bakal Selalu Menjaga Hatinya

Pevita Pearce. Foto Instagram

jpnn.com - Pria tersebut tidak lain adalah kakaknya sendiri, Keenan Pearce. Hal ini diungkapkan pemain film 5 Cm ini diungkapkan melalui foto di akun Instagram pribadinya.

“The only one who will never break my heart,” tulisnya.

Dalam foto tersebut, kakak beradik ini menunjukkan kedekatan mereka yang kerap disebut sebagai sibling goals.

Post ini lantas mengundang reaksi beragam dari netizen. “Kaka beradik ini emang keren dah,” ujar akun r_joenior.

“Of coz ….and Your big brother will you protect till die,” sambung akun ari_apriliyani.

Selain komentar positif, ada juga komentar bernada nyinyir. Sejumlah netizen mengaitkan caption Pevita dengan hubungan Keenan dan Raisa.

Sumber : Pojoksatu