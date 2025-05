Pevoli AS dan Jakarta Pertamina Enduro Dominasi Penghargaan Individu Proliga 2025

jpnn.com - Pevoli asal Amerika Serikat mendominasi penghargaan individu Proliga 2025.

Tiga nama asal Negeri Paman Sam yang menggondol penghargaan individu ialah Jordan Thompson (Jakarta Pertamina Enduro), Julia Sangiacomo (Gresik Petrokimia), dan Kelsey Robinson (Jakarta Electric PLN).

Jordan Thompson keluar sebagai best opposite seusai tampil gemilang bersama Jakarta Pertamina.

Adapun Kelsey Robinson dan Julia Sangiacomo meraih penghargaan best outside hitter.

Penghargaan individu lainnya didominasi pemain dan pelatih Jakarta Pertamina Enduro yang menjadi juara Proliga 2025.

Tercatat, ada Tisya Amalia (best setter), Putri Lestari (best middle blocker), Bulent Karslioglu (best coach), dan Junaida Santi (most valuable player).

Penghargaan lainnya diraih oleh pemain Popsivo Polwan yakni Chelsa Berliana (middle blocker) dan Zahwa Aliah (libero).

Masing-masing pemenang kategori dan pelatih terbaik menerima uang pembinaan sebesar Rp 10 juta. Adapun peraih gelar MVP berhak menerima Rp 25 juta.