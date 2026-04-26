Pezeshkian Tegaskan Iran tidak Akan Berunding di Bawah Tekanan
jpnn.com - ISTANBUL - Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa negaranya tidak akan berunding dengan Amerika Serikat di bawah tekanan, ancaman, atau blokade.
Pezeshkian menyampaikan itu dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, menurut keterangan resmi kepresidenan Iran, Sabtu (25/4).
Menurut Pezeshkian, titik temu dan lingkungan kondusif menjadi syarat utama dialog efektif.
Dia mengungkap bahwa pengalaman negosiasi sebelumnya justru memperdalam ketidakpercayaan publik di Iran. Sebab, dialog berlangsung bersamaan dengan sanksi, tekanan, dan blokade.
Menurut dia, prasyarat penting menyelesaikan perselisihan, yaitu menghentikan sikap bermusuhan dan jaminan hal itu tidak terulang lagi.
Lebih lanjut dia mengatakan meningkatnya keberadaan militer makin memperumit situasi dan melemahkan suasana dialog.
Pernyataan Pezeshkian itu muncul di tengah upaya Pakistan menghidupkan kembali pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat, setelah eskalasi konflik dalam beberapa pekan terakhir.
Putaran pertama perundingan di Islamabad, Pakistan, dua pekan lalu gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang yang dimulai pada 28 Februari dan meluas ke kawasan Timur Tengah.
