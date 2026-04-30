Pfizer Indonesia dan Nakes Luncurkan Kampanye For the Reasons that Matter

jpnn.com, JAKARTA - Pfizer Indonesia bersama tenaga kesehatan (nakes) meluncurkan kampanye “For the Reasons that Matter” untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kesehatan pernapasan pada orang dewasa.

Peluncuran kampanye ini bertepatan dengan Pekan Imunisasi Dunia.

Program ini digelar serentak di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kampanye ini melibatkan para ahli medis guna mengedukasi masyarakat mengenai dampak penyakit pernapasan serius, seperti COVID-19, influenza, Respiratory Syncytial Virus, dan penyakit pneumokokus terhadap kualitas hidup, kemandirian, serta kemampuan individu untuk tetap menjalankan peran dan tanggung jawab sehari-hari.

Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, sekaligus tengah memasuki fase penuaan populasi.

Jumlah penduduk lanjut usia berusia 60 tahun ke atas mencapai hampir 34 juta orang pada tahun 2025, atau sekitar 12% dari total populasi nasional, menurut BPS.

Dalam konteks ini, infeksi saluran pernapasan akut menjadi penyakit yang paling banyak dilaporkan di Indonesia, dengan lebih dari 13 juta kasus tercatat hingga November 2025 saja, menurut Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, pembiayaan BPJS Kesehatan untuk kasus rawat jalan akibat penyakit pernapasan berkisar Rp 10 triliun - Rp 13 triliun per tahun.

Pekan Imunisasi Dunia yang diperingati setiap pekan terakhir April menjadi pengingat bahwa perlindungan kesehatan tidak mengenal batas usia.