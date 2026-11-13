menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » PFmuda Ajak Generasi Muda Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan Lewat Karya Nyata

PFmuda Ajak Generasi Muda Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan Lewat Karya Nyata

PFmuda Ajak Generasi Muda Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan Lewat Karya Nyata
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pertamina menggalang berbagai program bagi generasi muda untuk meningkatkan literasi di bidang energi berkelanjutan, salah satunya PFmuda. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Foundation melalui program PFmuda mengajak generasi muda Indonesia melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan melalui inovasi, kreativitas dan karya nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan.

Semangat kepahlawanan tersebut diwujudkan melalui Kompetisi Inovasi Proyek Sosial PFmuda 2026, yang menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan gagasan menjadi proyek sosial yang bermanfaat.

Melalui kompetisi ini, Pertamina Foundation mendorong anak muda agar tidak hanya menjadi pengamat terhadap berbagai persoalan di sekitarnya, tetapi turut mengambil peran sebagai penggerak perubahan melalui solusi yang inovatif dan berkelanjutan.

Baca Juga:

Direktur Operasi Pertamina Foundation Gusman Adiwadhana menyampaikan semangat kepahlawanan perlu terus diwariskan dan diwujudkan melalui kontribusi nyata yang relevan dengan tantangan zaman.

Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam meneruskan perjuangan para pahlawan melalui inovasi dan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jika dahulu para pahlawan berjuang dengan senjata untuk memperjuangkan kemerdekaan, saat ini generasi muda dapat melanjutkan perjuangan melalui ilmu pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan karya nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami berharap PFmuda dapat menjadi ruang bagi anak muda untuk berani mengambil peran, menghadirkan solusi, dan menciptakan perubahan positif bagi Indonesia,” ujar Gusman.

Baca Juga:

Kompetisi Inovasi Proyek Sosial PFmuda 2026 menghadirkan 100 kelompok pemenang yang terbagi dalam dua kategori, yaitu Sociopreneur dan Ideation.

Berbagai gagasan yang dikembangkan mencerminkan kepedulian generasi muda terhadap tantangan sosial di Indonesia, mulai dari digital kreatif, inklusi sosial, pariwisata berkelanjutan, pendidikan inklusif dan adaptif, resiliensi sosial, hingga seni dan budaya.

Kompetisi Inovasi Proyek Sosial PFmuda 2026 menghadirkan 100 kelompok pemenang yang terbagi dalam dua kategori, yaitu Sociopreneur dan Ideation.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI