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PG Tjepiring Kendal Komitmen Serap Tebu Petani Demi Dukung Swasembada Gula Nasional

PG Tjepiring Kendal Komitmen Serap Tebu Petani Demi Dukung Swasembada Gula Nasional
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Pabrik Gula Tjepiring di Kendal, Jawa Tengah, kembali menegaskan komitmennya untuk menyerap tebu petani pada musim giling 2026. Foto: source for jpnn

jpnn.com, KENDAL - Pabrik Gula (PG) Tjepiring di Kendal, Jawa Tengah, kembali menegaskan komitmennya untuk menyerap tebu petani pada musim giling 2026.

General Manager PG Tjepiring Tri Mintorogojati menyampaikan pabrik ini secara konsisten setiap tahun menerima pasokan tebu dari kebun petani, khususnya di wilayah Jawa Tengah.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan industri gula sekaligus mendukung kesejahteraan petani.

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PG Tjepiring beroperasi di bawah naungan PT Industri Gula Nusantara (PT IGN).

Partisipasi PT IGN dalam memastikan penyerapan tebu petani menunjukkan sinergi antara industri dan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sejalan dengan itu, Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioethanol merupakan pedoman dalam penyelenggaraan program swasembada gula serta pengembangan bioethanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel).

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Tujuannya mendorong perbaikan kesejahteraan petani tebu, serta meningkatkan ketahanan energi dan pelaksanaan energi bersih.

Program swasembada gula nasional menargetkan swasembada gula konsumsi pada 2028 dan swasembada gula industri pada 2030.

PG Tjepiring di Kendal kembali menegaskan komitmennya untuk menyerap tebu petani pada musim giling 2026 demi mendukung swasembada gula nasional

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