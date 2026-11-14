menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » PGEO Bidik Free Float 12,5% pada Maret 2027, Fundamental Bisnis Tetap Solid

PGEO Bidik Free Float 12,5% pada Maret 2027, Fundamental Bisnis Tetap Solid

PGEO Bidik Free Float 12,5% pada Maret 2027, Fundamental Bisnis Tetap Solid
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (IDX:PGEO) berkomitmen memenuhi ketentuan minimum porsi saham publik (free float) sebesar 12,5 persen pada Maret 2027 dan meningkat menjadi 15 persen pada 2028. Foto Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta– PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (IDX:PGEO) berkomitmen memenuhi ketentuan minimum porsi saham publik (free float) sebesar 12,5 persen pada Maret 2027 dan meningkat menjadi 15 persen pada 2028.

Komitmen itu merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan pasar modal sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan.

Sejalan dengan itu, PGE memiliki fundamental bisnis yang solid, tercermin dari kinerja operasional dan keuangan yang terus tumbuh positif hingga kuartal III-2026.

Baca Juga:

Direktur Keuangan PGE Fransetya Hasudungan Hutabarat mengatakan kinerja positif Perseroan menjadi landasan untuk menjaga momentum pertumbuhan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham.

“Kinerja positif yang dicapai Perseroan mencerminkan kekuatan fundamental bisnis PGE, ditopang oleh keandalan operasional, disiplin pengelolaan keuangan, serta pengalaman lebih dari empat dekade dalam mengembangkan sumber daya panas bumi," ujarnya.

"Berbekal landasan bisnis tersebut, kami optimistis dapat terus menjaga pertumbuhan sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Ke depan, PGE akan menjalankan strategi pengembangan secara terukur dengan mempertimbangkan kesiapan proyek dan kapasitas finansial Perseroan,” sambung Fransetya.

Baca Juga:

Hingga kuartal III-2026, produksi listrik panas bumi PGE mencapai 4.114 gigawatt hour (GWh), tumbuh 9,79 persen secara tahunan.
Keandalan operasional juga terjaga dengan Equivalent Availability Factor (EAF) mencapai 98,51 persen, melampaui target sebesar 92,20 persen.

Kinerja operasional tersebut turut menopang pertumbuhan keuangan Perseroan.

PGEO berkomitmen memenuhi ketentuan minimum porsi saham publik (free float) sebesar 12,5 persen pada Maret 2027.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI