PGN Bangun Co Space di Universitas Mulawarman

jpnn.com, SAMARINDA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) membangun PGN Co Space di Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Kalimantan Timur.

Fasilitas ini dirancang sebagai ruang kolaborasi mahasiswa, akademisi dan industri untuk mengembangkan ide, inovasi serta talenta di bidang energi.

Pembangunan PGN Co Space yang merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PGN tersebut ditandai dengan groundbreaking ceremony dalam rangkaian Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 di Unmul.

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Fasilitas yang dibangun di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman ini ditargetkan rampung dan bisa dimanfaatkan sebelum akhir tahun.

Dengan jumlah mahasiswa di lokasi perkuliahan Fakultas Teknik mencapai sekitar 3.500 mahasiswa, PGN Co Space diharapkan bisa mendukung aktivitas mahasiswa secara lebih luas, dengan target pemanfaatan sekitar 50–70 mahasiswa per hari.

“Kehadiran industri di tengah lingkungan kampus tentu memberikan semangat bagi mahasiswa untuk terus belajar, berinovasi, dan mempersiapkan diri menghadapi perkembangan dunia kerja. Kolaborasi seperti ini juga membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara lebih dekat bagaimana perkembangan sektor energi dan kebutuhan kompetensi di dalamnya,” ujar Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman Prof. Dr. Lambang Subagiyo.

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Menurut Lambang, sektor energi memiliki peran penting dalam mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan pembangunan, sehingga pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Dalam konteks tersebut, gas bumi juga menjadi salah satu bidang yang penting untuk dikenalkan kepada mahasiswa, khususnya karena membutuhkan dukungan talenta yang memiliki pemahaman terhadap teknologi, inovasi, serta perkembangan industri.