PGN Bangun Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Perkuat Kemandirian Desa

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) terus memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi desa.

Subholding Gas Pertamina itu menjalankan sejumlah program yang diarahkan untuk menciptakan sumber pendapatan sekaligus memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat.

Program tersebut antara lain pengembangan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo di Magelang, Suadesa Festival, dan Program Pendekar Dewa di Desa Pagardewa, Muara Enim, Sumatera Selatan.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya melalui bantuan.

“Yang penting adalah membangun kapasitas dan akses agar masyarakat mampu mengembangkan sumber pendapatannya sendiri,” kata Fajriyah dalam keterangannya, Jumat (4/9).

Di Karangrejo, Magelang, PGN mengembangkan Balkondes sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Warga terlibat dalam pengelolaan homestay, kuliner, ekonomi kreatif, hingga berbagai paket wisata.

Aktivitas tersebut memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Balkondes PGN Karangrejo mencatat omzet hingga Rp3,6 miliar pada 2024.