PGN, BRIN dan Pemda Jepara Bersinergi Kembangkan Padi Biosalin

jpnn.com, JEPARA - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) melalui program CSR PGN mendorong pemanfaatan varietas padi biosalin sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional, sekaligus upaya mitigasi dampak perubahan iklim dan bencana lingkungan di kawasan pesisir.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi mitigasi bencana dan pemulihan pascabencana akibat intrusi air laut dan perubahan iklim yang selama bertahun-tahun menurunkan produktivitas lahan pertanian pesisir.

Inisiatif ini diperkenalkan dalam kegiatan Farm Field Day (FFD) Hilirisasi Inovasi Teknologi Energi Mendukung Ketahanan Pangan yang digelar di Kabupaten Jepara, Rabu (17/12).

Melalui Program CSR, PGN memberikan dukungan menyeluruh mulai dari penyediaan benih dan pupuk, pendampingan budidaya hingga pascapanen, serta penguatan kapasitas petani.

Program ini dijalankan melalui kolaborasi multipihak antara PGN, BRIN, Pemda, kelompok tani, serta didukung oleh TNI–Polri dalam penyiapan lahan.

Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar, menilai program ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya di daerah-daerah yang terdampak perubahan iklim.

“Kami mengapresiasi sinergi PGN dan BRIN dalam mendukung program utama Presiden RI terkait ketahanan pangan. Kami berharap program ini dapat meningkatkan perekonomian petani dan masyarakat, sekaligus menghadirkan solusi terintegrasi, termasuk solusi energi melalui pengelolaan sampah plastik,” kata Ibnu.

Direktur Keuangan PGN, Catur Dermawan, menegaskan dukungan terhadap program padi biosalin merupakan bagian dari kontribusi PGN dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi masyarakat pesisir.