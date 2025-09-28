PGN dan 98 Resolution Network Bagi Seribu Paket Sembako untuk Warga Jakbar dan Bekasi
jpnn.com, JAKARTA - Komunitas 98 Resolution Network kembali mendampingi kegiatan bakti sosial "warga peduli warga" dengan pembagian paket sembako oleh perusahaan BUMN, Perusahaan Gas Negara (PGN)
PGN membagikan 1000 paket sembako di daerah Krukut wilayah Jakarta Barat dan Bekasi.
"Di Krukut dan Bekasi ini kegiatan yang ketiga. Hari ini mulai meluas ke wilayah luar Jakarta, siang nanti di Bekasi dengan para driver ojek online," kata Eli Salomo Koordinator kegiatan warga peduli warga ini.
Eli Salomo bahwa kegiatan "warga peduli warga" ini terus mendapatkan dukungan luas. "Mulai banyak pihak yang antusias terhadap kegiatan #warga peduli warga, baik di Jakarta maupun di luar jakarta di berbagai daerah, mereka menghubungi kami ingin turut serta dalam kegiatan ini," tegasnya.
Selama rangkaian kegiatan sosial 'warga peduli warga' ini, 98 Resolution Network hanya mendampingi pihak yang menyelenggarakan kegiatan tersebut.
"Kami hanya mendampingi saja, mendampingi pihak BUMN dan swasta, yang menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang rentan secara ekonomi sebagai penerima langsung," tegasnya
Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara 98 Resolution Network, Wignyo Prasetyo menegaskan Presiden Prabowo ingin mendongkrak ekonomi rakyat, dalam agenda besar pemerataan pembangunan.
"Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan kepada masyarakat apa yang telah dicapai oleh pemerintah dan apa saja yang sedang dijalankan oleh Pemerintah. Apa yang telah berhasil dicapai oleh pemerintah, salah satu contohnya, swasembada pangan, termasuk penyitaan lahan sawit bermasalah 3 juta hektar," tuturnya.
