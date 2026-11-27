jpnn.com, JAKARTA - Petani karet di Desa Pagar Dewa, Muara Enim, kini punya alternatif pembeku getah karet berbahan limbah kulit singkong yang bisa menghemat biaya hingga Rp500 ribu per bulan.

Inovasi bernama BioKas tersebut dikembangkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) UMKM Keluarga SIGAP (Siaga Tanggap), kelompok binaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

BioKas memanfaatkan kulit singkong yang sebelumnya menjadi limbah dari aktivitas produksi tiwul masyarakat. Bahan tersebut diolah menjadi alternatif cuka pembeku getah karet dengan waktu kerja kurang dari tiga menit.

Salah satu petani yang telah merasakan manfaatnya ialah Suweknyo. Dia mengaku tidak perlu lagi mengeluarkan biaya rutin untuk membeli bahan pembeku karet.

“Sebelumnya saya harus mengeluarkan biaya hampir Rp500.000 per bulan hanya untuk membeli cuka pembeku. Sekarang pakai BioKas, saya tidak perlu beli pembeku lagi, jadi pengeluaran bisa dihemat,” kata Suweknyo.

Inovasi ini berawal dari upaya masyarakat mencari pemanfaatan baru bagi limbah kulit singkong. Potensi bahan yang tersedia di lingkungan sekitar kemudian dikembangkan untuk menjawab kebutuhan petani karet.

Berdasarkan pengembangan dan pengujian bersama petani, BioKas diklaim menjadi inovasi pertama di Kabupaten Muara Enim yang menggunakan limbah kulit singkong sebagai bahan baku pembeku getah karet.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, inovasi tersebut menunjukkan bahwa potensi lokal dapat dikembangkan menjadi solusi yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.