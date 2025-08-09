PGN Dukung Ajang Rafting Competition Festival Ciliwung 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mendukung kompetisi arung jeram (rafting competition) Piala Menteri Lingkungan Hidup di Sungai Ciliwung Depok yang berlangsung 8-10 Agustus 2025.

Hal tersebut merupakan bagian dari kegiatan perayaan HUT RI ke-80 dan Festival Ciliwung 2025, program Corporate Social Responsibility (CSR) PGN untuk menjaga ekosistem lingkungan berkelanjutan dan kemandirian masyarakat khususnya di lingkungan Sungai Ciliwung.

"Komitmen PGN dalam mendukung pelestarian ekosistem Sungai Ciliwung akan semakin meningkatkan kepedulian masyarakat Kota Depok untuk semakin mencintai sungai, di mana salah satu sumber air bersih Kota Depok berasal dari sungai ini," ujar Pj. Sekretaris Daerah Kota Depok sekaligus Ketua Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Kota Depok, Nina Suzana.

Sekretaris Perusahaan PGN, Fajriyah Usman mengatakan, kompetisi ini merupakan sebuah inisiatif untuk meramaikan Festival Ciliwung 2025 yang ditujukan sebagai respons atas pentingnya pelestarian Sungai Ciliwung, yang tidak hanya memiliki nilai ekologis tinggi, tetapi juga merupakan bagian integral dari sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.

"Kegiatan ini bukan hanya soal adu kecepatan, tapi juga tentang menyatu dengan alam dan memahami pentingnya pelestarian sungai. Melalui Festival Ciliwung 2025, PGN ingin membangun kesadaran masyarakat serta mendorong aksi nyata dalam menjaga keberlanjutan ekosistem sungai," tuturnya.

"Festival Ciliwung 2025 ini juga merupakan bagi dari program CSR PGN yakni GERBANGBIRU Ciliwung (Gerakan Membangun Bersih Indah Rahayu Sungai Ciliwung). Dalam program ini, perusahaan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dari instansi pemerintah dan kelompok masyarakat," imbuhnya.

Rafting competition Ciliwung ini dilaksanakan dalam format head to head untuk kategori R4 (4 orang dalam 1 perahu) putra dan putri. Total peserta yang berpartisipasi terdiri dari 18 tim R4 putra dan 10 tim R4 putri yang berasal dari berbagai komunitas di Jabodetabek dan Bandung.

Adapun program ini telah berlangsung sejak 2024 dan akan dilakukan hingga 2026 mendatang. Selain mengembangkan kawasan sekitar, salah satu kegiatan GERBANGBIRU Ciliwung adalah mengembangkan ekstrakulikuler arung jeram untuk SMPN 34 Kota Depok, dengan melakukan pendampingan esktrakulikuler melalui pelatih professional (atlet arung jeram).