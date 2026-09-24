PGN Grup Tanam Lebih dari 269.000 Mangrove di Sejumlah Pesisir Pantai
jpnn.com, JAWA TENGAH - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dan grup melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Tanam Pantau, sejak 2024 menanam lebih dari 269.000 bibit mangrove di sejumlah wilayah pesisir Pantai Utara Jawa, meliputi Semarang, Kendal, Batang, Indramayu, Gresik, dan Bekasi.
Upaya ini dilakukan untuk memperkuat ekosistem sekaligus meningkatkan ketahanan kawasan pesisir dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Penguatan ketahanan kawasan pesisir menjadi bagian dari upaya PGN grup merespons tantangan perubahan lingkungan.
Penanaman mangrove dilakukan untuk menjaga fungsi ekologis pesisir sekaligus mendukung kemampuan kawasan dan masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan.
Pendekatan serupa juga diterapkan melalui inovasi di sektor pangan, salah satunya pengembangan Padi Biosalin bersama BRIN dan pemerintah daerah yang saat ini telah mencapai luasan 550 Hektare dari awal dimulai program di luasan 5 hektare pada akhir 2024.
Dari lahan tidak produktif menjadi lahan yang berhasil memanen 5 - 7 Ton gabah kering per hektare per masa tanam.
Division Head CSR PGN Krisdyan Widagdo Adhi mengatakan Tanam Pantau dikembangkan dengan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penanaman mangrove, tetapi juga menghubungkan aspek lingkungan dengan ketahanan pangan, mitigasi bencana, teknologi tepat guna, dan pemberdayaan masyarakat.
“Bagi PGN, keberlanjutan bukan hanya tentang menanam pohon, tetapi bagaimana membangun ekosistem yang terus memberikan manfaat,” ujar Krisdyan.
Penguatan ketahanan kawasan pesisir menjadi bagian dari upaya PGN grup merespons tantangan perubahan lingkungan.
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