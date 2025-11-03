PGN Hadirkan Energi Bersih di Kawasan Rusun Wisma Atlet
jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina meresmikan penyaluran perdana (Gas In) jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) di Wisma Atlet, Jakarta Utara.
Inisiatif ini menandai langkah PGN dalam memperluas pemanfaatan energi bersih di kawasan permukiman perkotaan, khususnya rumah susun.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebutkan revitalisasi Wisma Atlet ini merupakan satu bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
Wisma atlet ini telah dilengkapi oleh fasilitas yang lengkap untuk calon penghuni, termasuk jargas dari PGN.
Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto menyampaikan, PGN mendapatkan penugasan dari Holding Migas Pertamina untuk menyediakan jargas di Wisma Atlet.
PGN sambung Arief, siap menjalankan penugasan tersebut, sekaligus menjadi langkah perusahaan dalam perluasan pemanfaatan gas bumi kepada masyarakat.
Penyaluran gas di Wisma Atlet dilakukan bertahap. Pada tahap pertama, ditargetkan sebanyak 1.932 Sambungan Rumah (SR) di Unit C Pademangan.
Kemudian tahap kedua, sebanyak 4.608 SR di Unit D Kemayoran, sehingga total unit yang akan menggunakan jargas mencapai 6.540 SR.
PGN sebagai pemilik dan pengelola jaringan distribusi gas bumi terbesar di Indonesia, berkomitmen untuk menjalankan kebijakan positif ini secara berkelanjutan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PGN Perkuat Fundamental Bisnis dan Jaga Kinerja Operasional di Triwulan III 2025
- PGN Tampilkan Ekosistem dan Inovasi DEB Balkondes Karangrejo Borobudur di Eropa
- Sita Aset PT BIG, KPK Kejar Kerugian Negara USD 15 Juta di Kasus PGN
- Gandeng Masyarakat, PGN Wujudkan Danau Kemiri Pagar Dewa Jadi Pusat Wisata & Ekonomi Desa
- PGN Sukses Relokasi Pipa Gas di Jalan Gorowong Karawang
- PGN Serahkan Bantuan 50 Gerobak Sampah dan Insinerator di Yogyakarta