JPNN.com » Pendidikan » Pendidikan » PGN Hadirkan Internet Cepat Untuk 2 Universitas di Jambi

PGN Hadirkan Internet Cepat Untuk 2 Universitas di Jambi

PGN Hadirkan Internet Cepat Untuk 2 Universitas di Jambi
PGN membangun fasilitas internet berkecepatan tinggi di dua perguruan tinggi di Jambi, yakni Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Universitas Muhammadiyah (UM) Jambi. Foto dok PGN

jpnn.com, JAMBI - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

PGN tahun ini membangun fasilitas internet berkecepatan tinggi di dua perguruan tinggi di Jambi, yakni Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Universitas Muhammadiyah (UM) Jambi.

Pada 25-26 November 2025, PGN bersama afiliasinya, PT Telemedia Dinamika Sarana (Gasnet), melakukan serah terima fasilitas WiFi Corner di UIN STS Jambi.

Fasilitas ini bisa dimanfaatkan oleh sekitar 10.000–20.000 mahasiswa.

Keesokan harinya, pada Rabu (26/11), PGN dan Gasnet kembali meresmikan WiFi Corner di Universitas Muhammadiyah Jambi yang ditargetkan melayani 3.500–5.000 mahasiswa.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman menyampaikan langkah ini merupakan bagian dari kontribusi PGN dalam mendukung ekosistem pendidikan yang inklusif, modern, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Dia menegaskan akses internet berkecepatan tinggi kini menjadi elemen penting dalam proses belajar-mengajar, mulai dari kegiatan perkuliahan daring, riset akademik, hingga pengembangan kompetensi digital mahasiswa.

“Akses internet kini menjadi elemen penting dalam proses belajar. PGN melalui Gasnet berkomitmen menghadirkan konektivitas yang dapat mendorong produktivitas dan inovasi mahasiswa. Ini adalah bentuk dukungan kami terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia,” kata Fajriyah.

Langkah ini merupakan bagian dari kontribusi PGN dalam mendukung ekosistem pendidikan yang inklusif, modern, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

