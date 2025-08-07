PGN Hadirkan Layanan Mobil Bengkel Keliling BBG di 3 Kota

jpnn.com, BANDUNG - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memberikan bantuan mobil bengkel keliling Bahan Bakar Gas (BBG) lewat CNG Market Day 2025, yang digelar di Bandung, pada Rabu (6/8).

CNG (Compressed Natural Gas) merupakan gas alam yang telah dimampatkan sehingga berbentuk lebih padat, menjadikannya sebagai energi bersih dan solusi bahan bakar yang bekelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut, PGN memberikan bantuan bengkel keliling BBG guna memberikan layanan pemeliharaan kepada pengguna mobil BBG dengan jangkauan yang lebih luas.

Adapun bantuan bengkel keliling BBG tersebut berupa 1 unit kendaraan operasional, toolset mekanik lengkap dan service bergilir bulanan hingga Februari 2026 di Jabodetabek, Semarang, dan Surabaya.

Dengan demikian, pengguna kendaraan berbahan bakar gas dapat memperoleh kemudahan dalam perawatan rutin tanpa harus datang ke bengkel tetap, sekaligus mendorong adopsi BBG yang lebih luas di sektor transportasi.

Selain menyediakan bengkel keliling BBG, PGN bersama Komogas telah melakukan bantuan berupa converter kit BBG kepada para pengemudi online.

Hingga saat ini Komogas bersama PGN telah mengkonversi 187 unit kendaraan BBM ke BBG sejak 2023. Rinciannya, 80 unit dalam program CSR PGN di 2023, 67 unit kendaraan di 2024, dan 40 unit di 2025.

Direktur Utama PGN Arief S. Handoko mengatakan, program ini sejalan dengan komitmen PGN untuk memperkuat ekosistem energi bersih nasional melalui peningkatan layanan dan infrastruktur pendukung BBG.