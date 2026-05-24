PGN Perkuat UMKM dan Pelaku Usaha Disabilitas
jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) memberikan perhatian khusus kepada UMKM dengan profil risiko tinggi serta pelaku usaha penyandang disabilitas.
Program tersebut dijalankan melalui skema Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) hasil kerja sama PGN dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Salah satu fokus kerja sama ini mencakup pelatihan dan pendampingan usaha bagi UMKM binaan.
Dalam pelaksanaannya, PGN menggelar program bertajuk 'Pendampingan Peningkatan Program PUMK bagi UMKM Penyaluran BRI dan Disabilitas melalui Pengukuran Dampak dan Optimalisasi Pendapatan'.
Kegiatan pelatihan dan pendampingan dilaksanakan dalam dua batch yang mencakup wilayah Tangerang dan Serang.
Untuk batch pertama, pelatihan digelar pada 19–21 Mei 2026 di Hotel Sahid Karawaci, Tangerang, dengan melibatkan 24 peserta yang terdiri dari 16 nasabah PUMK dan delapan peserta penyandang disabilitas.
Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman mengatakan program ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memastikan pemberdayaan UMKM dapat menjangkau kelompok usaha yang menghadapi tantangan lebih besar, termasuk pelaku usaha dengan keterbatasan akses maupun profil usaha yang rentan.
“PGN meyakini pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan pembiayaan, tetapi juga membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Karena itu, melalui program ini kami ingin memastikan pelaku UMKM, termasuk penyandang disabilitas dan usaha dengan tantangan risiko yang lebih tinggi, memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang, meningkatkan kapasitas bisnis, dan memperkuat daya saing usahanya,” ujar Fajriyah.
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) memperkuat komitmennya dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pembinaan UMKM.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- HUT ke-242 Kota Pekanbaru, Pemko Siapkan Festival Kue Talam Durian Sepanjang 1 KM
- PGN Dorong Ekosistem CCS dan Transportasi CO Demi Masa Depan Amonia Hijau
- Survei: 51,8% Warga Pisahkan Pengeluaran Pakai Fitur Kantong Digital
- Jaring 250 Ribu Toko Kelontong, SRC Tunjukkan Bukti Nyata Dorong UMKM Naik Kelas
- 18 Tahun SRC, Kontribusi Omzet Tembus Rp 251 Triliun per Tahun
- Pembiayaan dan Pemberdayaan Membuka Jalan Perempuan Ultra Mikro Naik Kelas