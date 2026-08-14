PGN Sempurnakan Fitur Mobile, Pencatatan Meter Mandiri Makin Akurat

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta– PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina terus mempercepat transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan pelanggan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyempurnaan aplikasi PGN Mobile yang hadir dengan tampilan baru dan berbagai fitur yang semakin lengkap untuk mendukung kebutuhan pelanggan GasKita.

“Penyempurnaan PGN Mobile merupakan bagian dari upaya PGN untuk menghadirkan layanan yang semakin mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kami berharap aplikasi ini dapat membantu pelanggan, baik rumah tangga maupun UMKM, memperoleh pengalaman layanan digital yang aman, mudah, informatif, dan responsif,” ujar Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman.

PGN Mobile memiliki tampilan dan pengalaman pengguna (user interface/user experience UI/UX) yang lebih sederhana, sehingga pelanggan dapat mengakses berbagai informasi serta mengelola kebutuhan administrasi layanan dalam satu aplikasi.

Selain itu, pelanggan kini dapat mengintegrasikan hingga lima ID Pelanggan dalam satu akun.

Fitur tersebut memberikan fleksibilitas bagi pelanggan yang memiliki lebih dari satu properti yang menggunakan layanan gas bumi PGN.

Salah satu fitur unggulan yang turut disempurnakan adalah Catat Meter Mandiri (CMM) berbasis teknologi Optical Character Recognition (OCR).

Selain memudahkan pelanggan melakukan pencatatan angka meter secara mandiri, fitur ini juga membantu meningkatkan akurasi pencatatan sehingga perhitungan tagihan dapat dilakukan dengan lebih tepat dan transparan.