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PGRI: Guru PPPK Seharusnya Langsung Diangkat PNS Tanpa Tes, Gajinya Jangan Murah

PGRI: Guru PPPK Seharusnya Langsung Diangkat PNS Tanpa Tes, Gajinya Jangan Murah
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Ketua PB PGRI Dudung Abdul Qodir menyampaikan guru PPPK seharusnya langsung diangkat menjadi PNS tanpa tes, gajinya jangan dibayar murah. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyampaikan pengangkatan PNS dari PPPK seharusnya tanpa tes.

Sebab, untuk menjadi guru PPPK, seorang tenaga pendidik harus melalui serangkaian tes yang panjang.

"Untuk apa dites lagi. Guru PPPK seharusnya diangkat PNS tanpa tes," kata Ketua Pengurus Besar PGRI Dudung Abdul Qodir kepada JPNN, Senin (19/10/2026).

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Selain tanpa tes, Dudung menegaskan pemerintah harus memberikan afirmasi terhadap guru PPPK, apalagi yang usianya di atas 35 tahun.

Afirmasi usia itu merupakan penghargaan kepada guru PPPK yang selama bertahun-tahun menjadi honorer dan kemudian diangkat PPPK dengan gaji sangat murah. 

"PGRI memandang pemerintah harus menyelesaikan pengangkatan guru PPPK ke PNS dahulu baru kemudian memulai rekrutmen calon tenaga pendidik profesional," ujarnya.

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Dudung mengingatkan pemerintah bahwa keberadaan guru PPPK merupakan hasil kebijakan dalam penyelesaian honorer.

Sebab, saat itu tidak ada rekrutmen guru PNS.

Ketua PB PGRI Dudung Abdul Qodir menyampaikan guru PPPK seharusnya langsung diangkat menjadi PNS tanpa tes, gajinya jangan dibayar murah.

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