PGRI Minta Kenaikan Gaji PNS dan PPPK Lewat Keppres, TPG Dijamin dan Bebas Pajak
jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyampaikan perlunya peningkatan gaji pokok guru secara nasional.
PGRI mengusulkan agar pemerintah menaikkan gaji pokok guru PPPK maupun PNS melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) atau perubahan Peraturan Pemerintah.
Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Sumardiansyah menyampaikan bahwa gaji pokok guru PNS golongan III/a dengan masa kerja 0-4 tahun sebesar Rp2.964.000, sedangkan PPPK golongan IX sebesar Rp3.203.600.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa guru masih menghadapi persoalan kesejahteraan, terlebih bagi mereka yang belum memperoleh tunjangan profesi maupun tambahan penghasilan dari pemerintah daerah.
PGRI juga mengungkapkan adanya kesenjangan penghasilan guru antarwilayah. Sebagai gambaran, guru ASN di DKI Jakarta memperoleh tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar Rp7.678.000, sedangkan di Jawa Barat sebesar Rp1.750.000 dan Jawa Tengah sebesar Rp1.500.000.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan guru masih sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan masing-masing daerah.
Atas kondisi tersebut, PGRI mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan 20 persen APBD untuk mendukung pemberian tambahan penghasilan guru.
PGRI menargetkan penghasilan guru minimal Rp20 juta per bulan, dengan peningkatan lebih lanjut berdasarkan pengalaman, kinerja, prestasi, pangkat, dan golongan.
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyampaikan perlunya peningkatan gaji pokok guru secara nasional.
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