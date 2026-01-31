PGRI: Saatnya Negara Menghadirkan Badan Khusus Guru Nasional
jpnn.com, JAKARTA - PB PGRI mendesak pemerintah menghadirkan Badan Khusus Guru Nasional. Ini sangat penting, mengingat situasi nya darurat guru.
Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Wijaya mengatakan hari ini Indonesia menghadapi krisis guru yang nyata dan struktural.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan Indonesia kekurangan lebih dari 1,3 juta guru, terutama akibat gelombang pensiun yang tidak diimbangi rekrutmen cepat dan terencana yang salah satunya dikarenakan moratorium pengangkatan guru.
Kekosongan guru di sekolah-sekolah negeri, bahkan kerap dibiarkan berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, seolah absennya guru bukan masalah serius bagi hak belajar murid untuk mendapatkan pengalaman belajar. Ironinya, negara seolah terbiasa dengan situasi darurat ini.
"Guru diurus banyak lembaga, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab penuh," kata Wijaya melalui pesan elektroniknya kepada JPNN, Sabtu (31/1/2026).
Lebih lanjut dikatakannya bukan rahasia lagi saat ini urusan guru tercecer di banyak tangan, kementerian, lembaga teknis, pemerintah daerah, hingga badan kepegawaian.
Di tingkat pusat, pengelolaan guru hanya ditangani setingkat direktorat jenderal GTK alias Guru Tenaga Kependidkan.
Di daerah, keputusan sering tersandera keterbatasan fiskal dan tarik-menarik birokrasi. Akibatnya, tidak ada satu pun institusi yang benar-benar bertanggung jawab penuh atas nasib guru nasional dari hulu ke hilir yang memang perlu untuk dibenahi.
PB PGRI mendesak pemerintah atau negara menghadirman Badan Khusus Guru Nasional karena situasinya darurat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Berita Terpopuler: Pemda Jangan PHK Honorer, PPPK Paruh Waktu Menunggu Kabar Baik dari Parlemen, 1,2 Juta Guru Siap-Siap Ya
- Dirjen GTKPG Beber Skema Baru Pembayaran TPG 2026, 1,2 Juta Guru Siap-Siap
- Kemendikdasmen Perpanjang Batas Aktivasi Rekening PIP 2025 Hingga 28 Februari 2026
- Ibu Budi Sudah Minta Maaf kepada Orang Tua Murid, Laporan Polisi Tetap Lanjut
- Kronologi Guru Dipolisikan Orangtua Murid di Tangsel, Astaga
- Perkuat Sinergi Bersama Media, Kemendikdasmen Angkat Dua Isu Utama