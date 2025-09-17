PGRI Tolak Pengalihan TPG & Dosen ke Sistem Prestasi, Kawal RUU Sisdiknas 2025
jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) akan mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). PGRI menyatakan menolak tunjangan berdasarkan prestasi.
Ketua LKBH Nasional PB PGRI, Abdul Waseh Hasas, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal proses perumusan RUU Sisdiknas 2025 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
PGRI meminta agar hak-hak guru dan dosen, khususnya terkait tunjangan profesi, tetap dipertahankan sesuai amanat UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
“Intinya kami kawal barang ini. PGRI tetap berkeinginan agar RUU Sisdiknas sebagai UU omnibus law yang menyatukan berbagai aturan sebelumnya. Namun, yang terpenting, hak guru dan dosen tetap dihargai negara melalui tunjangan profesi sebesar minimal satu kali gaji pokok setiap bulannya," kata Waseh, Rabu (17/9).
PGRI menolak wacana perubahan tunjangan profesi menjadi tunjangan berdasarkan prestasi. Menurut Waseh, sistem tunjangan berbasis prestasi justru berpotensi menimbulkan kerumitan dan ketidakpastian besaran tunjangan bagi guru dan dosen.
Dia menegaskan, tunjangan prestasi ujung-ujungnya terlalu rumit. Barometernya sulit ditentukan, nilainya bisa berbeda-beda, dan itu akan menyulitkan.
"Kalau tunjangan profesi kan jelas, karena kesejahteraan guru harus menjadi pijakan utama," cetusnya.
Lebih lanjut dikatakan, pembangunan pendidikan tidak hanya bicara soal kurikulum atau metodologi, tetapi harus menyentuh aspek sumber daya manusia, terutama kesejahteraan tenaga pendidik.
PGRI menolak pengalihan TPG dan dosen ke sistem prestasi dan akan mengawal RUU Sisdiknas 2025
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Surat Terbuka Guru Pelosok untuk DPR RI: Masukkan TPG di RUU Sisdiknas
- Menag Ajak Santri Pesantren Wali Songo Ngabar Meneladani Ulama Terdahulu
- 5 Berita Terpopuler: Dosen PPPK Minta Jadi PNS, Perlu Ada Reformasi, Presiden Dikabarkan Sudah Mengirim Surpres
- Lalu Hadrian Bicara Mutu dan Layanan Kurikulum Demi Mewujudkan Tujuan Sekolah Rakyat
- Menilik Peradaban dari Reruntuhan: Knossos dan Pendidikan Kita
- 5 Berita Terpopuler: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Masih Sinkronisasi, Seluruh Guru Honorer & Tendik Dipastikan Jadi ASN