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PHE Dorong Indonesia Jadi Kolaborator Regional dalam Pengembangan CCS

PHE Dorong Indonesia Jadi Kolaborator Regional dalam Pengembangan CCS
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Pertamina Hulu Energi (PHE) mendorong pengembangan Carbon Capture and Storage (CCS) di Indonesia. Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta — PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina mendorong pengembangan Carbon Capture and Storage (CCS) di Indonesia untuk memperkuat perannya dalam membangun jaringan CCS lintas negara (regional).

Hal tersebut disampaikan Direktur Investasi dan Pengembangan Bisnis PHE, Dannif Danusaputro dalam International Indonesia CCS Forum (IICCS Forum) 2026 di Jakarta, 26–27 Agustus 2026.

Dannif menyampaikan, Indonesia memiliki peluang strategis menjadi penggerak konektivitas CCS regional dengan memanfaatkan potensi geologi, kedekatan dengan negara-negara di kawasan, serta pengembangan infrastruktur bersama.

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Salah satu peluang tersebut terdapat di Asri Basin yang memiliki potensi penyimpanan karbon dan dapat dikembangkan sebagai CCS hub untuk mengonsolidasikan volume CO? dari sumber domestik maupun regional.

“Indonesia dapat menjadi jangkar bagi terbentuknya jaringan CCS regional. Pengembangan dalam skala regional dapat dimulai dari satu proyek jangkar, yang kemudian berkembang melalui pemanfaatan infrastruktur bersama,” kata Dannif.

Menurutnya, percepatan CCS lintas negara membutuhkan penyelarasan regulasi, kepastian permintaan dan skema komersial, integrasi seluruh rantai nilai, serta kepercayaan terhadap aspek keselamatan.

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Penyelarasan tersebut mencakup perizinan, penghitungan CO?, Monitoring, Reporting and Verification (MRV), akses data, dan tanggung jawab jangka panjang.

“Seluruh rantai nilai harus direncanakan secara terintegrasi, mulai dari penangkapan, pengangkutan, terminal, jaringan pipa, hingga penyimpanan CO?,” ujar Dannif.

Pertamina Hulu Energi (PHE) mendorong pengembangan Carbon Capture and Storage (CCS) di Indonesia.

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