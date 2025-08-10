PHI & Taman Impian Jaya Ancol Teken MoU Pengembangan Beach Club dan Hotel

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelangi Hotel Internasional (PHI Group) menandatangani nota kesepahaman dengan PT Taman Impian Jaya Ancol untuk pengembangan beach club dan hotel di kawasan Ancol, Jakarta Utara di ruang rapat utama Putri Duyung Cottage, pada Jumat (8/8).

Direktur Utama PT Taman Impian Jaya Ancol Budi Aryanto mengapresiasi kolaborasi tersebut karena mampu memaksimalkan aset dan potensi di dalam kawasan wisata kawasan tersebut.

"Ancol adalah salah satu ikon unggulan wisata Jakarta dan kami yakin kolaborasi ini nantinya akan saling menguntungkan kedua belah pihak" kata Budi dikutip, Minggu (10/8).

Senada dengan Budi, Presiden Direktur PHI Group Donny Pur mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah dijalin kedua belah pihak.

"Kami berharap proyek ini akan bisa segera terealisasi dan membawa dampak baik bagi kedua belah pihak" kata Donny.

Komisaris PHI Group Dipo Ilham mengaku optimistis proyek yang akan dibangun PHI Group tersebut akan berkembang dan bisa menjadi salah satu destinasi wisata unggulan.

"Kam yakin akan mampu menjadi magnet baru wisatawan" katanya.

PHI Group dikenal merupakan spesialis di bidang perhotelan dan wisata.