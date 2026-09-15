Philippe Coutinho Reuni dengan Neymar di Santos
jpnn.com, JAKARTA - Klub Brasil Santos resmi mendatangkan Philippe Coutinho.
"Philippe Coutinho bergabung dengan Santos," tulis Santos melalui akun resmi mereka di X, Senin (14/9).
Kepindahan tersebut membuat mantan pemain Liverpool dan Barcelona itu kembali berkarier di Brasil sekaligus reuni dengan Neymar.
Santos menjelaskan Coutinho dikontrak hingga akhir 2026. Klub Brasil tersebut berharap pengalaman serta kualitas teknis pemain 34 tahun itu dapat memberikan tambahan kekuatan bagi skuad.
"Berkat kemampuan teknis yang tinggi dan visi tajam di lapangan, di samping perjalanan kariernya yang penuh keberhasilan di Eropa dan bersama timnas Brasil, gelandang itu bergabung dengan Santos melalui kontrak yang berlaku hingga akhir 2026," tulis Santos.
Coutinho sebelumnya berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Vasco da Gama. Dia kemudian memutuskan melanjutkan karier di Brasil dengan menerima tawaran dari Santos.
Kedatangan Coutinho juga menjadi kabar baik bagi Santos yang tengah membutuhkan tambahan kekuatan di lini serang. Neymar, salah satu pemain andalan mereka, baru-baru ini mengalami cedera otot.
Coutinho dan Neymar bukan sosok asing satu sama lain. Keduanya pernah menjadi rekan setim di timnas Brasil dan memiliki hubungan dekat di luar lapangan.
Klub Brasil Santos resmi mendatangkan mantan pemain Liverpool dan Barcelona Philippe Coutinho.
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