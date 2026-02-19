Phillip Island Hilang dari MotoGP 2027, Casey Stoner Bereaksi Keras

jpnn.com - Keputusan Dorna Sports untuk memindahkan MotoGP Australia dari Sirkuit Phillip Island ke Sirkuit Jalan Raya Albert Park di Adelaide pada 2027 memicu protes dari kalangan legenda balap.

Salah satunya datang dari Casey Stoner, Juara Dunia MotoGP edisi 2007 dan 2011.

Selama 29 tahun terakhir, Phillip Island menjadi tuan rumah MotoGP Australia, dikenal dengan pemandangan memukau dan trek yang menantang.

Namun, keputusan untuk memindahkannya ke Adelaide menimbulkan gelombang kritik.

Stoner yang juga pengoleksi enam kemenangan di Phillip Island tidak bisa menahan rasa kecewanya.

"Phillip Island merupakan salah satu sirkuit paling ikonik dan selalu menghadirkan balapan seru tiap tahunnya."

Baca Juga: Luca Marini Sebut Balapan di Phillip Island Selalu Menjadi Akhir Pekan yang Indah

"Kini digantikan oleh sirkuit jalanan di Adelaide. Mengapa MotoGP berani menghapus salah satu lintasan terbaik mereka dari kalender? Saya serahkan penilaiannya kepada semua orang," kata Stoner melalui media sosial pribadinya.

Protes Stoner mendapatkan respons dari sejumlah pembalap top dan legenda MotoGP.