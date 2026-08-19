Phoebe Bridgers Akhirnya Rilis Album Baru Lost Weekend

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, Phoebe Bridgers, akhirnya merilis album solo ketiga yang berjudul Lost Weekend.

Dirilis melalui Dead Oceans, album tersebut menandai rilisan solo pertamanya dalam enam tahun terakhir.

Phoebe Bridgers lewat Lost Weekend menghadirkan 16 lagu bersamaan dengan video klip single utamanya I Can't Wait yang disutradarai oleh Chris Maggio dan Pablo Rochat.

Lost Weekend memperlihatkan Phoebe Bridgers dalam salah satu fase paling matang dalam perjalanan bermusiknya.

Tetap mengedepankan kekuatan songwriting yang telah menjadi ciri khasnya, album itu mengembangkan berbagai elemen dari karya-karya sebelumnya sekaligus menghadirkan eksplorasi baru yang tidak terduga.

Lost Weekend menjadi album solo pertama Phoebe Bridgers sejak Punisher, album keduanya yang meraih beberapa nominasi Grammy Awards dan dirilis pada 2020.

Sebelumnya, Phoebe Bridgers menarik perhatian lewat debut Stranger in the Alps, yang dirilis tidak lama setelah ulang tahunnya yang ke-23. Album tersebut memperkenalkan kemampuan songwriting yang matang, sementara 'Punisher' semakin mengukuhkan posisi Phoebe Bridgers sebagai salah satu penulis lagu paling berpengaruh di generasinya.

Menjelang perilisan album itu, penggemar di berbagai belahan dunia turut merayakan 'Lost Weekend' lewat rangkaian global midnight listening events, termasuk sejumlah sesi di Asia Tenggara yang seluruhnya mencapai kapasitas penuh.