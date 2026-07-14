Physiorehab Clinic Buka Cabang ke-12 di Alam Sutera Tangerang

jpnn.com - JAKARTA - Physiorehab Clinic resmi membuka cabang ke-12 di kawasan Alam Sutera, Tangerang, Banten, sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan fisioterapi dan rehabilitasi.

Pembukaan cabang baru tersebut menyusul peresmian cabang ke-11 di Surabaya Barat pada Juni 2026.

Kehadiran cabang Alam Sutera ditujukan untuk memudahkan masyarakat Tangerang dan sekitarnya memperoleh layanan rehabilitasi yang lebih dekat.

Founder & Owner Physiorehab Clinic Simon Tri Prasetyo mengatakan pembukaan cabang baru dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan fisioterapi yang mudah dijangkau.

"Ekspansi ke Alam Sutera bukan sekadar menambah jumlah cabang, tetapi menjadi upaya kami mendekatkan layanan kepada masyarakat. Banyak pasien di wilayah Tangerang yang menginginkan akses fisioterapi yang lebih mudah tanpa harus datang ke cabang lain," kata Simon dalam keterangannya, Selasa (14/7).

Menurut Simon, Physiorehab Clinic menerapkan layanan fisioterapi berbasis evidence-based practice untuk menangani berbagai kondisi, mulai dari gangguan muskuloskeletal, cedera olahraga, hingga rehabilitasi pascaoperasi ortopedi.

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Dia menjelaskan pihaknya juga menerapkan pendekatan continuity of care dalam proses rehabilitasi pasien.

Sejumlah pasien yang menjalani operasi ortopedi di Penang, Malaysia, maupun Singapura, melanjutkan rehabilitasi di Physiorehab Clinic setelah kembali ke Indonesia.