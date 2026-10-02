PI Nilai Zulhas Sebagai Menko Terbaik, Layak Dampingi Prabowo di Pilpres 2029

jpnn.com, JAKARTA - Panggung Indonesia menilai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai Menko Terbaik dari tujuh Menko yang ada Kabinet Merah Putih.

"Dari total tujuh Menko pembantu Presiden Prabowo, Panggung Indonesia menetapkan Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Menko Terbaik," kata CEO dan Founder Panggung Indonesia Ichwanudin Siregar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Penilaian itu, ungkap pria yang akrab disapa Iwan ini berdasarkan keberhasilan kinerja politisi asal Lampung itu.

"Keberhasilan negara dalam swasembada pangan tentu tidak terlepas dari peran Zulhas yang mampu mengorkestrasi lintas kementerian di bawahnya, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, serta Badan Gizi Nasional," ungkapnya.

Selain tugas sebagai Menko Pangan, lanjut Iwan, Zulhas juga mampu menjalankan sejumlah tugas lainnya yang diamanahkan Presiden Prabowo.

"Seperti sebagai Ketua Tim Koordinasi Penyelenggara Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon:," tuturnya.

Melihat kedekatan dan kepercayaan Presiden Prabowo dengan banyaknya tugas yang diberikan kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Iwan menyebutkan, sudah sepantasnya jika Zulhas layak diperhitungkan untuk mendampingi Prabowo di Pemilu 2029.

"PAN telah mengambil sejarah setia berjuang bersama Gerindra di hampir tiga pemilu, sejak 2014. Sepantasnya jika duet Prabowo-Zulhas menjadi pertimbangan bagi Gerindra dan PAN untuk diusung pada Pilpres 2029 mendatang," tutupnya.(fri/jpnn)



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