PIA DPR Fraksi PDIP Bersama Pertamina Gelar Khitanan Massal

jpnn.com, JAKARTA - Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI Fraksi PDI Perjuangan berkolaborasi dengan PT Pertamina (Persero) menggelar khitanan massal bertajuk Mewujudkan Energi Anak Sehat Generasi Hebat di Gedung Nusantara 4 Putakaloka DPR RI, Rabu (17/9).

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara lembaga legislatif dan BUMN dalam mendukung kesehatan anak serta ketahanan sosial keluarga sejak dini.

"Kami ingin memastikan bahwa keberadaan kami memberikan dampak langsung bagi kesehatan dan masa depan anak-anak. Khitanan massal ini dianjurkan secara medis atau keagamaan, selain itu juga sebagai bentuk kasih sayang dan investasi kami untuk mencetak generasi penerus yang kuat dan sehat," ujar Ketua Perempuan PDI Perjuangan Vanty Veronica.

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Vanty menambahkan, kerja sama dengan Pertamina ini mencerminkan semangat gotong royong yang kuat antara elemen masyarakat, parlemen, dan BUMN dalam mendistribusikan kebaikan secara merata.

"Sinergi bersama Pertamina ini menyalurkan energi positif bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan. Kami berharap bantuan dan fasilitas medis yang diberikan hari ini dapat membantu memeringankan beban para orang tua serta menginspirasi anak-anak kita untuk tumbuh menjadi generasi yang hebat dan optimis menatap masa depan," katanya.

Program kolaboratif ini diikuti oleh ratusan anak dari berbagai wilayah.

Selain mendapatkan pelayanan medis penanganan khitan gratis secara aman dan higienis, para peserta juga menerima paket edukasi kesehatan, perlengkapan sekolah, serta santunan untuk meringankan beban para orang tua.

Melalui kegiatan ini, PIA DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dan Pertamina berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program kemanusiaan dan kepedulian sosial yang memberikan manfaat langsung serta berkelanjutan bagi masyarakat luas.(chi/jpnn)