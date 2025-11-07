Piaggio Beverly 25th Anniversary: Legenda yang Menolak Tua

jpnn.com - Dua puluh lima tahun bukan waktu singkat untuk sebuah skuter bertahan di hati penggemarnya. Namun, Piaggio Beverly membuktikannya.

Piaggio Beverly menegaskan bahwa gaya Italia dan performa tangguh bisa jadi resep awet muda.

Di ajang EICMA 2025, Piaggio merayakan tonggak bersejarah itu dengan menghadirkan Beverly 25th Anniversary Edition.

Sebuah penghormatan untuk perjalanan panjang ikon roda tinggi yang memadukan klasik dan modern dengan begitu mulus.

Sejak pertama kali meluncur pada 2001, Beverly tak sekadar skuter. Ia menjadi simbol mobilitas urban yang elegan, menyatukan postur gagah, sasis kokoh, dan kenyamanan khas motor besar.

Lebih dari 500 ribu unit telah terjual di lebih dari 50 negara, menegaskan posisinya sebagai salah satu crossover scooter paling sukses di dunia.

Kini, versi 25 tahun Beverly datang dengan sentuhan nostalgia yang disulap menjadi karya modern.

Warna eksklusif Grigio 25th Anniversary memantulkan kesan misterius nan premium, dihiasi garis grafis lembut yang menelusuri bodi sebagai penghormatan pada desain awal 2000-an.