Piaggio Beverly Dapat Sentuhan Baru, Makin Modern

jpnn.com, JAKARTA - Piaggio melakukan penyegaran pada Beverly untuk model 2027.

Skuter matik asal Italia itu mendapatkan sejumlah pembaruan mulai dari pembaharuan desain, panel instrumen, dan fitur fungsional.

Menurut siaran pers perusahaan, Selasa, pembaruan Piaggio Beverly itu mencakup penyediaan panel instrumen TFT berwarna berukuran 6,88 inci untuk mendukung konektivitas.

Layar disertai sensor cahaya pada kendaraan itu dihadirkan untuk memudahkan pengendara membaca informasi kendaraan dalam berbagai kondisi pencahayaan, pada siang maupun malam hari.

Pembaruan eksterior Beverly 2027 meliputi penggunaan lampu depan dan lampu indikator LED dengan bingkai hitam.

Produsen juga memasang pelek berdesain baru yang lebih ringan untuk mendukung pengendalian kendaraan, terutama ketika bermanuver.

Di bagian belakang kendaraan, produsen memasang pegangan baru yang telah terintegrasi dengan dudukan kotak penyimpanan tambahan atau top box, sehingga pemasangan top box tidak memerlukan pelat tambahan.

Piaggio menyertakan flyscreen transparan sebagai perlengkapan standar khusus untuk model Beverly 310, sedangkan flyscreen gelap dan windshield lebih tinggi tersedia sebagai aksesori tambahan.