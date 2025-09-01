Piaggio Indonesia Merilis Edisi Spesial Vespa Officina 8, Tersedia dalam 2 Model

jpnn.com, JAKARTA - PT. Piaggio Indonesia merilis edisi khusus Vespa Officina 8 yang berbasis model Sprint dan GTV.

Vespa Officina 8 adalah nama yang berasal dari sebuah departemen eksperimental legendaris Piaggio di Pontedera, Italia, tempat lahirnya karya-karya yang membentuk sejarah Vespa.

Managing Director dan Country CEO PT Piaggio Indonesia Marco Noto La Diega menyampaikan, “Konsep desain dan craftsmanship yang benar-benar unik ini lahir dari penelusuran arsip kami, bukan sekadar bernostalgia."

Baca Juga: Vespa dan Aprilia Tampil Bersolek di GIIAS 2025

"Namun, dengan sentuhan kreativitas modern yang menghormati warisan kami dengan penuh ketelitian dan keterampilan tinggi.”

Edisi eksklusif Officina 8 tampil menonjol dengan warna khas Blu Officina 8, yaitu biru industrial yang intens dengan sentuhan brass matte metallic finis.

Sentuhan aluminium memperindah profil depan serta bingkai lampu depan dan belakang, sementara brass (kuningan) menghiasi grille penutup stang dan pelek.

Pelek makin istimewa berkat sentuhan akhir diamond-cut pada bagian channel, memberikan sentuhan premium yang khas.

Jok berlapis ganda dengan heat-sealed stitching dan rivet brass, yang menawarkan kenyamanan dengan desain timeless.