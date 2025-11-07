Piaggio Liberty S 2025 Hadir dengan Warna yang Menggoda, Ada Fitur Konektivitas

jpnn.com, JAKARTA - PT Piaggio Indonesia meluncurkan generasi terbaru Piaggio Liberty S 2025 kepada publik di tanah air pada Kamis (6/11).

Skuter matik asal Italia itu memadukan desain sporty dengan teknologi modern. Itu menegaskan kembali warisan Liberty sebagai simbol utama mobilitas urban dan pesona khas Italia.

Sesuai namanya, setiap model Liberty membawa nilai-nilai utama Piaggio, yaitu keandalan, keamanan, keunggulan desain, dan berbagai inovasi untuk memenuhi kebutuhan generasi baru.

Managing Director dan Country CEO PT Piaggio Indonesia, Marco Noto La Diega mengatakan Piaggio Liberty S terbaru menjadi wujud nyata dari visi Piaggio di Indonesia.

"Model ini dirancang sebagai jawaban paling relevan bagi para komuter perkotaan yang cerdas sekaligus menghadirkan keandalan,” ujar Marco dalam siaran persnya, Kamis.

Piaggio Liberty S 2025 ditawarkan dalam pilihan warna Grey (Grigio Materia) dan Blue (Blu Ardesia). Warna itu mengekspresikan gaya hidup dinamis.

Skuter itu menghadirkan sentuhan elegan khas Italia dengan karakter yang lebih modern dan berani, ditandai dengan lampu depan LED horizontal yang tajam dan terang, serta gril “tie” bermotif honeycomb yang terinspirasi dari lini premium Piaggio.



Siluet belakang yang lebih ramping, pegangan tangan aluminium baru, serta pelek alloy dengan desain terbaru memperkuat kesan elegan dan dinamis khas Italia.

Ditenagai dengan rangka tubular baja baru yang lebih kuat namun tetap ringan, skutik itu memberikan keseimbangan sempurna antara stabilitas dan kelincahan di jalan, ideal untuk mobilitas perkotaan.