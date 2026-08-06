Piala AFF 2026: Hanya Butuh Imbang, Singapura Main Aman Melawan Timnas Indonesia?
jpnn.com - Singapura berada dalam posisi yang lebih menguntungkan dibanding Timnas Indonesia menjelang pertandingan terakhir Grup A Piala AFF 2026.
Laga Singapura vs Timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026).
Saat ini, Singapura menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan koleksi tujuh poin. Sementara itu, Timnas Indonesia berada di posisi ketiga dengan enam angka.
Situasi tersebut membuat Skuad Garuda tidak memiliki pilihan selain menang untuk merebut tiket semifinal. Sebaliknya, hasil imbang sudah cukup bagi Singapura untuk melangkah ke fase gugur.
Singapura Menolak Main Aman
Meski berada di atas angin, Pelatih Singapura Gavin Lee memastikan timnya tidak akan mengubah pendekatan hanya demi mengamankan satu poin.
Lee menegaskan sejak awal kompetisi anak asuhnya selalu berusaha menentukan nasib sendiri lewat performa di atas lapangan. Prinsip tersebut, kata dia, tidak akan berubah meski situasi klasemen kini lebih menguntungkan.
"Sejak awal kami berkomitmen bahwa hasil akan ditentukan oleh penampilan kami sendiri. Pendekatan itu tidak boleh berubah hanya karena pertandingan berikutnya sangat penting," ujar Lee.
Pelatih berusia 34 tahun tersebut menilai Singapura justru harus tetap memainkan karakter yang berhasil membawa mereka bertengger di peringkat kedua klasemen sementara Grup A.
Singapura hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Akankah The Lions bermain aman saat menghadapi Timnas Indonesia?
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