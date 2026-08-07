Piala AFF 2026: Herdman Minta Timnas Indonesia Tetap Tenang, Jangan Terjebak Tekanan Singapura

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Tim Nasional Indonesia John Herdman mengatakan bahwa ketenangan akan menjadi kunci utama Skuad Garuda saat menghadapi Singapura dalam laga hidup mati Grup A Piala AFF 2026.

Pelatih asal Kanada itu meminta para pemain Timnas Indonesia tidak larut dalam tekanan wajib menang.

Dia juga meminta para pemain Skuad Garuda tetap berpegang pada rencana permainan yang telah disiapkan.

"Tetap tenang berarti menjaga fokus pada tugas yang dihadapi, namun kami juga harus menunjukkan semangat yang membara,” kata Herdman dikutip aseanutdfc.

Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8) pukul 20.00 WIB. Duel ini menjadi penentu langkah Indonesia ke semifinal, karena hanya kemenangan yang bisa mengantarkan Rizky Ridho dan kawan-kawan lulus ke fase gugur.

Kekalahan telak 0-3 dari Vietnam pada laga sebelumnya membuat posisi Indonesia terjepit. Tim Merah Putih kini berada di peringkat ketiga klasemen dengan enam poin, tertinggal satu angka dari Vietnam dan Singapura yang sama-sama mengoleksi tujuh poin.

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Belajar dari laga kontra Vietnam, Herdman menilai timnya harus memperbaiki cara bermain, terutama dalam menjaga ketenangan saat menguasai bola. Dia tak ingin para pemain terburu-buru mengambil keputusan hingga kehilangan kontrol permainan.

“Kami adalah tim yang sedang terluka dan memiliki sesuatu untuk dibuktikan, pertama pada diri sendiri, lalu kepada semua orang. Saya yakin kami telah menyalakan semangat itu di dalam tim," ungkapnya.