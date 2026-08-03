Piala AFF 2026 Indonesia vs Vietnam Hari Ini: Herdman Blak-blakan tentang Thom Haye

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal pertandingan Timnas Indonesia vs Vietnam pada laga Grup A Piala AFF 2026 akan berlangsung hari ini Senin 3 Agustus di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat.

Menjelang laga Indonesia vs Vietnam, John Herdman menyampaikan pernyataan terkait peran krusial Thom Haye.

Pelatih Timnas Indonesia itu mengakui gelandang Thom Haye punya tingkat adaptabilitas yang tinggi sehingga berperan krusial bagi tim menghadapi persaingan dalam Piala AFF 2026.

"Mengenai Thom (Haye), saya benar-benar terkesan dengan Tom atas performanya. Dia menunjukkan tingkat adaptabilitas yang tinggi," kata John Herdman dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (2/8).

Herdman mengatakan, Thom Haye pernah dimainkan sebagai penyerang lubang (inside forward), penyerang utama, serta gelandang tengah.

Namun, dia telah menunjukkan kemampuan serta komitmen yang besar terhadap tim.

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Pemain Persib Bandung itu menunjukkan komitmen yang nyata terhadap rasa kebersamaan dalam tim dan kemampuan untuk tampil menonjol di momen-momen besar.

Herdman pun menyebutkan sejumlah kontribusi penting Thom dalam dua pertandingan sebelumnya, seperti tiga umpan yang menghasilkan gol (assist) saat melawan Kamboja, kemudian gol dari tendangan bebas saat melawan Timor Leste, yang menurut Hermand, berada pada level yang berbeda.