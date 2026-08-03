Piala AFF 2026 Indonesia vs Vietnam, Kim Sang Sik: Kami Datang untuk Menang

jpnn.com - KABUPATEN BOGOR — Tim Nasional Vietnam akan menghadapi Timnas Indonesia pada laga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8).

Timnas Vietnam datang ke Pakansari dengan misi meraih tiga poin.

Mereka membidik kemenangan atas Timnas Indonesia demi menjaga peluang lulus ke semifinal Piala AFF 2026.

Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik mengatakan pertandingan melawan Indonesia menjadi laga yang sangat penting.

Oleh karena itu, timnya datang ke Pakansari dengan tekad meraih tiga poin meski bermain di kandang lawan.

"Pertandingan besok sangat penting untuk langkah kami ke babak berikutnya. Kami tahu ini pertandingan tandang yang sulit, tetapi kami memiliki motivasi yang kuat dan kami datang untuk menang," kata Kim dalam konferensi pers pralaga di Stadion Pakansari, Minggu (2/8).

Hasil imbang tanpa gol melawan Singapura pada pertandingan sebelumnya membuat Vietnam kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara Grup A Piala AFF 2026 dengan empat poin dari dua laga.

Singapura memimpin klasemen sementara dengan tujuh poin dari tiga laga. Indonesia berada di posisi kedua dengan enam poin dari dua pertandingan. Sementara itu, Kamboja dan Timor Leste belum meraih poin.